Гудков о разгоне московского шествия: Отступили на шаг - оттолкнут на десять

Как и многие публичные фигуры, возмутившиеся арестом журналиста "Медузы" Ивана Голунова и благополучно и скоротечно для него завершившегося, политик Дмитрий Гудков оценил это событие сквозь призму последующей за ним акции в поддержку Голунова. В свою очередь, уличное мероприятие подарило Гудкову впечатления, противоположные тем, которые принесло освобождение журналиста 11 июня, поскольку в Москве задержали более 400 человек. Вчерашняя радость некоторых "общественников", полагает он, была преждевременной, а жестокость правоохранителей - предсказуемой.

"Силовики не готовы отступать. Мы смогли отбить одного, но скольких потеряем, где гарантия, что обойдется без уголовных дел? И кто тогда напишет про узников Петровки «я/мы»? В полицейском государстве действует лагерная логика. Отступили на шаг — оттолкнут на десять", - сформулировал политик мысль в своем Facebook.

Будучи участником шествия, он утверждает, что людей в толпе хватали в буквальном смысле слова "наугад" и откровенно ни за что.

"Не нужно было ничего кричать, носить эмблемы или даже дерзко смотреть. Задача у полиции была одна: показать, что они здесь власть. Испуганные сопротивлением общества силовики, загнанные в угол и от того особенно опасные", - отметил демократ.

Среди задержанных оказались выполнящие свои редакционные задания журналисты, часть которых вскоре отпустили.

6 июня Голунову подбросили наркотики, после чего против него возбудили уголовное дело по тяжкой статье. За неимением доказательств вины журналиста-расследователя и под общественным давлением дело закрыли спустя пять дней.