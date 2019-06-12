Архангельским погорельцам предоставят временное жилье

Жители сгоревших 11 июня домов в Архангельске получат право проживания во временном жилье, передает ТАСС. Так распорядились чиновники городской администрации.

"Всем будет предоставлено жилье в маневренном фонде. У некоторых не осталось ничего, буквально успели схватить документы и выскочить в тапочках", - сообщила журналитсам пресс-секретарь местной мэрии Ирина Буйновская.

Всего на острове Кего, расположенном в черте города, сгорело пять жилых домов и семь нежилых деревянных строений. В огне погиб один человек. Без крова остались еще 10 уцелевших архангелогородцев, среди которых - четверо несовершеннолетних.

Правом заселиться в выделенные городским правительством помещения пострадавшие смогут воспользоваться начиная с 13 июня. Пока они делят кров вместе с родственниками и знакомыми.