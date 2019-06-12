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17:35

В честь Дня России Беглов вручил паспорта юным горожанам

фото ЗакС политика В честь Дня России Беглов вручил паспорта юным горожанам

Парк 300-летия в Приморском районе стал официальной площадкой для Дня России, прошедшего в Петербурге. На мероприятии выступил врио губернатора Александр Беглов, раздавший российские паспорта юным горожанам, которым недавно исполнилось 14 лет. Главный чиновник Смольного подошел к праздничной дате с исторической точки зрения.

"29 лет назад Россия начала свой путь в своей новейшей истории. Наш народ преодолел много трудностей и испытаний. Сегодня Россия — великая страна, великая держава. Ее уважают во всем мире и считаются с ее интересами. И всегда в ее авангарде был и остается наш любимый город, Ленинград-Санкт-Петербург", - приводит его цитаты пресс-служба городского правительства.

Беглов уверен, что именно молодежь совершенствует город.

Помимо выступления кандидата в губернаторы, в парке можно было насладиться выставкой предметов военной амуниции.

О том, насколько празднично День России прошел в столице, где задержали свыше 400 человек, читайте в материалах ЗАКС.Ру.



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19:54    
А Вишневский - несогласованные акции протеста в центре города!

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