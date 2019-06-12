Участники форума "Свободные люди" выразили протест против разгона шествия в Москве

Более 200 участников петербургского форума "Свободные люди" проголосовали за резолюцию солидарности с пострадавшими от действий силовиков на шествии 12 июня в Москве.

Текст резолюции зачитал политик и журналист Максим Шевченко. В документе говорится, что власть показала свое истинное отношение к конституционным ценностям, продемонстрировав ничем не мотивированное насилие.

"Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных; привлечения к ответственности всех силовиков, виновных в нападении на участников мирной демонстрации, и чиновников, которые санкционировали эти преступные действия; прекращения со стороны властей репрессивной политики по отношению к гражданскому обществу России", - в частности, говорится в тексте резолюции.

Напомним, по данным ОВД-Инфо, в Москве было задержано более 400 человек, вышедших на мирную акцию солидарности с журналистами и активистами, столкнувшимися с политическими репрессиями. Поводом для акции стал недавний арест сотрудника "Медузы" Ивана Голунова, полностью освобожденного накануне.

Сергей Еремеев