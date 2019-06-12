В День России Twitter Медведева взломали хакеры

В микроблоге премьер-министра Дмитрия Медведева 12 июня появилась запись странного содержания, в тот же день предусмотрительно удаленная. Пост представлял собой некую лингвистическую шалость с использованием латиницы, не совсем характерную для риторики второго лица в государстве.

Пресс-служба правительства поспешила уведомить общественность о том, что имел место хакерский взлом аккаунта премьера в Twitter, о чем пишет "Интерфакс".

"Сейчас контроль восстановлен", - заверили подчиненные Медведева.

Россиянам запомнился предыдущий взлом медведевского микроблога, случившийся в 2014 году. Тогда на его странице появилось сообщение о якобы скором сложении с себя полномочий премьер-министра, впоследствии ничем не подтвержденное.