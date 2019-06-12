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19:19

У Гостиного двора потребовали "заняться" силовиками, преследовавшими Голунова

фото ЗакС политика У Гостиного двора потребовали "заняться" силовиками, преследовавшими Голунова

У Гостиного двора встал в одиночный пикет молодой человек с плакатом, касающимся так называемого "дела Голунова", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Активист молодежного движения "Весна" требует "расследовать фабрикацию" уже закрытого уголовного дела против журналиста Ивана Голунова, которому по тяжкой "наркотической" статье грозило от 10 до 20 лет лишения свободы.

Пикетчиком живо заинтересовались правоохранительные органы. Они сделали фотографию активиста и проверили у него документы. Отойдя от него на непродолжительное время, полицейские вернулись и вынудили юношу прекратить акцию, уповая на то, что он несовершеннолетний и что лиц в его возрасте нельзя вовлекаться в митинги. Его, свернувшего плакат, сменил другой активист.

Рядом с Гостиным двором припаркованы три полицейские "Газели", два легковых автомобиля полиции и один автозак. Рядом дежурят шестеро полицейских. На углу ожидают машины Росгвардии. 

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Ранее активисты "Весны" анонсировали серию пикетов на 19 часов 12 июня.

В Москве акция в поддержку Голунова закончилась сотнями задержаний.



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22:42    
"Активисты" такого вида обычно ходят ссать по парадным.

22:20    
20:05 Возможна и с тобой такая же история. Интересно, как бы ты себя повел после первой оплеухи.

21:19    
20:05 Думаете, что подбросившим наркотики полицейским всё сойдёт с рук, если Голунова отпустили за недоказанностью?

20:05    
В мировой практике криминалистики сыскари миллионы раз оказывались в ситуации, когда зная, что перед ними на 100% ПРЕСТУПНИК, не могли доказать в суде его вину...Доказательная база-это дело архи трудное в ряде случаев...Возможно и с Голуновым такая же история...

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