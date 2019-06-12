На митинге в честь Дня России освистали губернатора Архангельской области

Выступая перед жителями Архангельской области по случаю праздника Дня России 12 июня, руководитель региона Игорь Орлов столкнулся с неприятием своей фигуры, которое выразилось в громком свисте собравшейся у сцены публики. Об этом сообщает местное сообщество "Поморье - не помойка", в котором преимущественно состоят граждане, не согласные со строительством в области мусорного полигона и завоза на Север подмосковного мусора.

Речь Орлова на площади сопровождалась улюлюканьем, криками "Позор", "Фу" и требованиями уйти в отставку.

"Теперь недовольство работой губернатора звучит не только на протестных митингах, но и на официальных мероприятиях. Сохранить спокойствие людей не помогают согнанные бюджетники и активисты «Молодой Гвардии Единой России»", - констатировали активисты в своем паблике.

С полигоном на станции Шиес жители Архангельской области борются несколько месяцев, живой силой препятствуя его строительству и регулярно получая за это штрафы, административные аресты и синяки от сотрудников ЧОП. Позже протестную "эстафету" подхватили жители соседней республики Коми, близ границы с которой строится этот полигон, называемый в народе "могильником".