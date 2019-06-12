Навального отпустили из отдела полиции

Политик Алексей Навальный заявил в Twitter, что его выпустили из ОВД "Строгино". Ранее сообщалось, что оппозиционер проведет ночь в полиции.

Навальный был задержан на несанкционированном шествии в центре Москвы. Акция была посвящена протесту против преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова и фабрикации уголовных дел. В отношении Навального был составлен протокол по ч.8 ст. 20.2 КоАП - о повторном нарушении правил проведения уличного мероприятия.

"Уже обустроился в камере. Уже провёл 27 попыток заклеить очень яркую лампу куском одноразовой простыни. Зашёл полицейский и сказал: уходите отсюда. Выпустили. Зачем тогда устраивать всё это было. Надеюсь , остальных задержанных тоже сейчас повыпускают", - написал политик в соцсети.

Отпустили также соратника Руслана Шаведдинова, который ранее предполагал, что его оставят в ОВД на ночь. "Медиазона" сообщает, что журналисты Илья Азар, Елизавета Нестерова тоже освобождены. По данным издания, не оставят на ночь в ОВД и журналиста Евгения Берга, который во время своего задержания разговаривал по телефону с вице-мэром Москвы Александром Горбенко. "Вот прямо сейчас меня винтят. Вот меня задержали. Хотя я просто стоял. Не хотите поговорить с господами полицейскими, Александр Николаевич?" - успел он сказать чиновнику перед отправкой в автозак. Расшифровку этого разговора приводит "Медуза".

По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано более 420 человек, включая журналистов.