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9:32

Из отделов полиции Москвы отпущены почти все задержанные на шествии в поддержку Голунова

фото ЗакС политика Из отделов полиции Москвы отпущены почти все задержанные на шествии в поддержку Голунова

Большинство участников несогласованного шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве отпущены; в отделах осталось всего четыре человека, известили в столичном ГУ МВД.

"В соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ они подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены, в отношении всех составлены необходимые документы за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии", - отчитались полицейские, однако некоторые правозащитники утверждают, что в ОП осталось гораздо больше людей.

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек.

По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано более 420 человек, включая журналистов.  В автозаки попало много работников прессы, в том числе - журналисты "Новой газеты", "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ленты.ру" и другие.

В числе задержанных был и политик Алексей Навальный, который приготовился отбывать новый административный арест, однако ближе к ночи был отпущен.

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10:22   Сеня  
Забавно, уже даже кремлетроллям приходится признавать ухудшение уровня жизни россиян, но всё равно они считают, что россиянам нужно терпеть и не вякать. А кто считает иначе - "пятая колонна".

9:48    
Путин всё играет в кошки-мышки с прозападными экстремистами-поймает-отпустит, снова поймает...На данный момент нельзя сказать, что это тактика безуспешна, так как массового протеста в России совершенно нет, каких-либо успехов у "пятой колонны" тоже...Но как бы не заиграться на фоне стагнации материального благополучия россиян и усиления подрывной работы западных спецслужб по дестабилизации обстановки и развалу России...

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