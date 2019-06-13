Из отделов полиции Москвы отпущены почти все задержанные на шествии в поддержку Голунова

Большинство участников несогласованного шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве отпущены; в отделах осталось всего четыре человека, известили в столичном ГУ МВД.

"В соответствии со статьей 27.5 КоАП РФ они подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены, в отношении всех составлены необходимые документы за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии", - отчитались полицейские, однако некоторые правозащитники утверждают, что в ОП осталось гораздо больше людей.

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек.

По данным "ОВД-Инфо", в Москве было задержано более 420 человек, включая журналистов. В автозаки попало много работников прессы, в том числе - журналисты "Новой газеты", "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ленты.ру" и другие.

В числе задержанных был и политик Алексей Навальный, который приготовился отбывать новый административный арест, однако ближе к ночи был отпущен.