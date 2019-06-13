Путин: Наши отношения с США деградируют и становятся всё хуже

Глава России Владимир Путин высказал мнение, что российско-американские отношения пребывают в стадии постоянного регресса, в то время как с ближайшим партнером РФ - Китаем - дело обстоит иначе. Соображениями президент поделился в интервью телеканалу "МИР".

Крупнейшие экономические державы постоянно спорят друг с другом в борьбе за первенство в отрасли, отметил Путин, однако между Россией и КНР сложились "беспрецедентно хорошие и высокие отношения": государства тесно контактируют во всех сферах жизни.

"К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами - они деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", - посетовал Путин.

Президент выразил надежду, что после ближайшего саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня, государствам удастся наконец выстроить конструктивный диалог.