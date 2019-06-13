В столичной полиции зарегистрирована жалоба на избиение подростка на "марше Голунова"

В одном из отделений московской полиции зарегистрировали жалобу не применение силы по отношению к несовершеннолетнему на мероприятии в поддержку журналиста Ивана Голунова, поделился с "Интерфаксом" секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Он сообщил, что правоохранители проводят проверку по данному заявлению и собирают материалы для передачи в Следком.

Всего, по сведениям Мельникова, после акции в ОП попали семь не достигнищ 18-летнего возраста москвичей. Позднее всех подростков забрали родители.

Также Мельников напомнил о вопиющем случае с онкобольным журналистом, которому отказали в вызове скорой и оказали медпомощь в участке только после обращения ОНК.

"Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям, и по подростку, и по онкобольному журналисту магнитогорского СМИ, с тем, чтобы ГУСБ [управление собственной безопасности] провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей", - подытожил Мельников.

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве, в том числе - с применением грубой силы, было задержано более 420 человек, включая журналистов.