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Новости

10:42

В столичной полиции зарегистрирована жалоба на избиение подростка на "марше Голунова"

фото ЗакС политика В столичной полиции зарегистрирована жалоба на избиение подростка на "марше Голунова"

В одном из отделений московской полиции зарегистрировали жалобу не применение силы по отношению к несовершеннолетнему на мероприятии в поддержку журналиста Ивана Голунова, поделился с "Интерфаксом" секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Он сообщил, что правоохранители проводят проверку по данному заявлению и собирают материалы для передачи в Следком.

Всего, по сведениям Мельникова, после акции в ОП попали семь не достигнищ 18-летнего возраста москвичей. Позднее всех подростков забрали родители.

Также Мельников напомнил о вопиющем случае с онкобольным журналистом, которому отказали в вызове скорой и оказали медпомощь в участке только после обращения ОНК.

"Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям, и по подростку, и по онкобольному журналисту магнитогорского СМИ, с тем, чтобы ГУСБ [управление собственной безопасности] провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей", - подытожил Мельников.

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве, в том числе - с применением грубой силы, было задержано более 420 человек, включая журналистов.  

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12:10    
10:55 Как ты смеешь, мразь, очернять подростков великой России великого Путина?! Тебе заплатил за это гомосечный запад!!!

11:40    
10:55 Саша, зачем свои психологические детские проблемы транслировать на весь свет? Тем более, что детство давно прошло, вместе с молодостью и зрелостью...

10:55    
В полиции сейчас огромная масса дел по изнасилованию подростками маленьких мальчиков? Просто катастрофа! И где возмущение либеральной российской общественности??? Хоть бы одного изнасилованного мальчика поддержали, сволочи! Не, только за своего наркоторговца горой встали, теперь вот за подростка-экстремиста!

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