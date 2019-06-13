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11:12

Попросившие у Канады убежища кузбассовцы оповещают о "горящей под ногами земле"

фото ЗакС политика Попросившие у Канады убежища кузбассовцы оповещают о "горящей под ногами земле"

Обратившиеся к канадскому премьеру за убежищем обитатели города Киселевск, расположенного в Кемеровской области, извещают о многочисленных подземных пожарах, возникающих в непосредственной близости к угольным разрезам, которые окружают населенный пункт.

По словам кузбассовцев, под их ногами буквально горит и тлеет земля, очаги возгорания находятся рядом с их домами, в воздухе постоянно витает терпкий и вредный запах гари. Один мужчина получил ожог ноги, провалившись под землю.

Очевидцы сообщают, что эндогенные пожары беспокоят их с начала июня. Из недр земли клубами валит удушливый дым.

"Похоже, если мы не сгорим, то задохнемся точно. У нас уголь горит под землей, а до ближайшего дома не больше 25 метров!", - цитируют "Новости Киселевска" местного жителя.

12 июня в Киселевск приезжала съемочная группа одного из федеральных каналов, и один кузбассовец вызвался проводить журналистов до одного из очагов пожаров, в результате провалившись немного под землю и получив ожог. На место прибыла скорая. Местный Следком начал разбираться в ситуации.

Ранее горожане записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, прося у него помощи в получении убежища в стране. Они пожаловались на близкую к экологической катастрофе ситуацию в регионе, на произвол угольщиков и бездействие властей.

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11:45    
Канада не поможет. Надо сниматься всем городом, организовывать табор и ехать в Москву, жить на Красной площади.

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