УФАС выявило незаконность картельного "спортивного" сговора

Петербургские антимонопольщики уличили в картельном сговоре несколько городских компаний и одного индивидуального предпринимателя: ООО "Адриатика МСК", ООО "Олимпия", ИП Новожилов Н. Д., ООО "Питер Экспо", ООО "Спорт-Сервис" и ООО "ПитерСнаб".

Установлено, что в течение двух лет - с 2016 по 2018 год - перечисленные организации и ИП принимали участие в более чем 20 торгах на оказание услуг по доставке спортинвентаря, а также обеспечению проживания, питания, доставки к месту проведения участников ряда спортивных мероприятий. Заказчиками соревнований выступали бюджетные учреждения Северной столицы, Подмосковья и Краснодарского края. Общая сумма заключенных контрактов составила 11 млн рублей.

УФАС установило, что компании-правонарушители использовали идентичные друг другу IP-адреса, электронную почту и единую стратегию поведения, приводившую к минимальному снижению цены на торгах.

"В действиях организаций установлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Санкт-Петербургского УФАС для возбуждения административных дел и назначения штрафов", - поделились в пресс-службе городского ФАС.