ККИ "очистил" город от шести нелегальных автопарковок

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга на прошедшей неделе освободили 30 тысяч кв метров городской площади от нелегальных автопарковок.

На улице Прокофьева упразднили деятельность стоянки площадью более 5,5 тысяч кв метров. Территория была огорожена металлическим забором, на въезде - установлен шлагбаум, имелся и пост охраны. На проспекте Луначарского демонтировали аналогичное несанкционированное учреждение.

Исчез автопаркинг площадью 4 тысячи кв метров и с улицы Шаврова. Помимо прочего сотрудниками КИО была ликвидирована крупная парковка на Приморском проспекте.

На проспекте Народного Ополчения снесли 300 кв метров незаконной парковки, на улице Доблести более не функционирует стоянка площадью 10 тысяч кв метров.