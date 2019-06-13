В Подмосковье противники строительства свалки перекрыли трассу; начались задержания

В городе Ликино-Дулево, расположенном в Подмосковье, местные жители перекрыли трассу А-108, протестуя против вырубки леса ради возведения очередного мусорного полигона, уведомляет "Дождь".

На место приехал и активный участник "антимусорных" акций политик Дмитрий Гудков. Он сообщил у себя в Twitter, что сразу после перекрытия дороги протестующих стали задерживать представители силовых структур. Утверждается, что одной женщине могли сломать ребро. Гудков передает, что на данный момент задержано около 15 человек, активистов оттолкнули к обочине.

Стычки с полицейскими в Ликино-Дулево не утихают с начала весны. Местные жители противятся возведению комплекса по переработке ТБО и мусоросжигательному заводу в лесу, где обитают краснокнижные животные и располагаются истоки нескольких рек. Строить полигон будет компания "Хартия", на 51% принадлежащая "мусорному" монополисту Игорю Чайке.

Возведение полигонов и последующие за этим экологические проблемы являются причиной многих протестов в нескольких российских регионах. Наиболее резонансными стали акции несогласия в Архангельской области, куда планируют свозить мусор из Подмосковья.