В Мариинском дворце провели гражданскую панихиду по Павлу Зеленкову

В здании петербургского парламента прошла гражданская панихида по скоропостижно скончавшемуся на 51 году жизни депутату Павлу Зеленкову, сообщает пресс-служба ЗакСа.

Спикер парламента и однопартиец покойного Вячеслав Макаров не пожалел комплиментов в адрес соратника.

"Павел Геннадьевич был человеком удивительной судьбы – бесстрашным воином-интернационалистом, надежным другом, мудрым законодателем. Он всегда скромно, без саморекламы, выполнял свой долг, искренне заботился о своих избирателях, друзьях, коллегах. Такие люди – настоящие бриллианты на гербе Санкт-Петербурга", - произнес главный петербургский единоросс.

В ходе церемонии с траурными речами выступили также руководители администраций Фрунзенского и Московского районов и глава муниципального совета МО Звездное. Свои соболезнования прислали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Тело Зеленкова, скончавшегося 10 июня, предадут земле на Волковском православном кладбище.

Ожидается, что на очередном пленарном заседании ЗакСа 19 июня будет объявлено о досрочном прекращении полномочий Павла Зеленкова. После этого Горизбирком должен будет назначить дополнительные выборы, на которых разыграют освободившийся депутатский мандат.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.