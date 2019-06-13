У отдела МВД по Кронштадтскому району появился новый начальник

Главой отдела Министерства внутренних дел по Кронштадтскому районе назначен подполковник полиции Андрей Селюгин, передает пресс-служба городского силового ведомства. Нового руководителя представил коллегам сегодня, 13 июня, начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Ранее правоохранитель занимал пост замглавы ОМВД по тому же Кронштадтскому району. До этого подполковник почти 20 лет проработал в уголовном розыске УМВД России по Московскому району.

Не так давно Плугин назначил новых руководителей Центрального района Петербурга и Всеволожского района Ленобласти. До этого сменились начальники в городском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции и в управлении собственной безопасности ГУ МВД России. Примечательно, что все они, как и Плугин, - москвичи.