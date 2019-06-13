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13:35

После обрушения одного из корпусов ИТМО решил за 14 млн проверить остальные

фото ЗакС политика После обрушения одного из корпусов ИТМО решил за 14 млн проверить остальные

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где в феврале нынешнего года обрушился один из корпусов на улице Ломоносова, ищет подрядчиков на комплексное обследование технического состояния несущих конструкций зданий, а также грунта под ними, других своих корпусов. Соответствующий тендер стоимостью 14,5 млн рублей опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит изучить главный корпус здания вуза на Кронверкском проспекте, а также еще один на переулке Гривцова. Изыскания должны быть завершены к 1 октября 2019 года.

Напомним, второй корпус ИТМО на Ломоносова обрушился 16 февраля. В результате обвала перекрытий никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик ремонтных работ опроверг эту версию.

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