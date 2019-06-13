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13:45

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова

фото ЗакС политика Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова

Владимир Путин упразднил в должностях двух полицейских генералов, занимавшихся делом спецкора "Медузы" Ивана Голунова, тем самым удовлетворив "ходатайство" просившего об этом руководителя МВД Владимира Колокольцева, извещает пресс-служба Кремля.

Так, своих постов лишились начальника УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майор Андрей Пучков, и генерал-майор, руководитель столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Юрий Девяткин.

Напомним, МВД сообщило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении расследователя Ивана Голунова 11 июня.

Накануне, 12 июня, на акцию в его поддержку на улицы Москвы, заведомо условившись, когда дело еще не было закрыто, вышли как представители прессы, так и обычные горожане, чей "демарш" был жестоко разогран полицией. Задержано более 400 человек.

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15:14    
Следствие по Голунову велось с дичайшими ляпами, крайне похожее на подставу МВД, политическую провокацию и др....Кто-то за этот бардак должен был ответить и Путин виновных определил!

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