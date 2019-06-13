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Новости

14:45

Петербургские комсомольцы считают, что 12 июня должно быть "Днем поражения России"

фото ЗакС политика Петербургские комсомольцы считают, что 12 июня должно быть "Днем поражения России"

Активисты петербургского отделения ЛКСМ полагают, что праздник "День России", ежегодно отмечаемый 12 июня, должен быть упразднен. В связи с этим накануне комсомольцы провели несколько одиночных пикетов, требуя переименовать событие на "День поражения России". 

"Борис Ельцин стал первым и последним президентом РСФСР, после чего под его началом был поставлен окончательный крест на едином советском государстве. Именно с этого момента в нашей стране установилась ельцинско-путинская эпоха, которая фактически полностью разрушила Россию и вогнала ее граждан в бесправие и нищету", - уверены манифестанты.

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Фото: Санкт-Петербургское отделение ЛКСМ

Также накануне своими соображениями о Дне России поделился спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Следует напомнить, что 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая, в частности, провозглашала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательством СССР и утверждала необходимость существенного расширения прав отдельных субъектов Советской России.

С 1991 года 12 июня сделали нерабочим днем, а в 1992 году Верховный Совет РФ издал постановление о праздновании "Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". Через 6 лет событие переименовали в "День России".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:20    
Возможно все же была туркменская оккупации. Нужно хорошенько поискать...

15:09    
Комсомольцы абсолютно правы!!!!!! 12 июня 1990г. - это как бы сегодня новый Ельцин объявил независимыми от России Татарстан с Башкирией, Северный Кавказ, Дальневосточную и Уральскую республики...Идиоты, что празднуем то??? Поражение, искусственный развал нашего великого Отечества-СССР, который совершили национал-предатели!

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