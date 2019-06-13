Петербургские комсомольцы считают, что 12 июня должно быть "Днем поражения России"

Активисты петербургского отделения ЛКСМ полагают, что праздник "День России", ежегодно отмечаемый 12 июня, должен быть упразднен. В связи с этим накануне комсомольцы провели несколько одиночных пикетов, требуя переименовать событие на "День поражения России".

"Борис Ельцин стал первым и последним президентом РСФСР, после чего под его началом был поставлен окончательный крест на едином советском государстве. Именно с этого момента в нашей стране установилась ельцинско-путинская эпоха, которая фактически полностью разрушила Россию и вогнала ее граждан в бесправие и нищету", - уверены манифестанты.

Фото: Санкт-Петербургское отделение ЛКСМ

Также накануне своими соображениями о Дне России поделился спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Следует напомнить, что 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая, в частности, провозглашала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательством СССР и утверждала необходимость существенного расширения прав отдельных субъектов Советской России.

С 1991 года 12 июня сделали нерабочим днем, а в 1992 году Верховный Совет РФ издал постановление о праздновании "Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации". Через 6 лет событие переименовали в "День России".

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