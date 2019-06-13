СР хочет установить компенсации за незаконное преследование граждан государством

Громкое уголовное дело против журналиста Ивана Голунова, закрытое за неимением доказательств его вины, побудило справедливороссов из Государственной думы разработать инициативу, призванную законодательно установить объем материальной помощи людям, попавшим "в руки" правоохранительно-судебной машины по ошибке. По словам бессменного лидера партии Сергея Миронова, в ныне действующем российском праве "четкий механизм" такого рода компенсаций попросту не прописан.

"Даже в схожих случаях суды могут назначать совершенно разные суммы. Один человек получает 500 тысяч рублей, другой – 50 тысяч, хотя оба отбыли один и тот же срок. Получается, второй страдал меньше?!", - возмутился политик несправедливостью ситуации.

В связи с этим он и его коллеги предлагают принудить государство к выплатам тем гражданам, которых преследуют незаконно или ошибочно, и устанавливают минимальные размеры компенсаций. На стадии предварительного расследования и судебного следствия - без меры пресечения - по мысли эсеров, граждане должны получать не меньше 1 тысячи рублей за каждый день, прожитый в этом качестве.

Если же кому-то неправомерно выносится мера пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего ареста, инициатива предполагает пятикратное увеличение этой суммы.

Наконец, незаконное помещение в СИЗО гражданина, по мнению Миронова, должно "стоить" государству не меньше 15 тысяч рублей в сутки.

"Подчеркну, нашим законопроектом мы устанавливаем низший порог компенсаций, суд вправе назначать и бОльшие суммы", - пояснил политик.

Расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня, подбросив наркотики и возбудив против него уголовное дело по тяжкой статье, но уже спустя пять дней дело "развалилось", и судопроизводство по нему прекратили. 13 июня президент Владимир Путин уволил двух полицейских генералов, занимавшихся делом Голунова.