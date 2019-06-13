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Новости

15:49

Шендерович призвал культурную элиту держаться от власти на "санитарном расстоянии"

фото ЗакС политика Шендерович призвал культурную элиту держаться от власти на "санитарном расстоянии"

Резюмируя и обобщая бурные события, связанные с уголовным делом против журналиста Ивана Голунова и скандальной акцией в его поддержку, политический обозреватель Виктор Шендерович признался в собственной растерянности: разгон очередной протестной демонстрации в центре Москвы вновь показал, что "против лома нет приема". Это означает, по его мысли, что россияне продолжают оставаться в одной и той же исторической точке и фазе - фазе "гниения", о чем свидетельствует, по его словам, в том числе "трусливое поведение полицейщины".

Осознавая, что сил у рядовых граждан для защиты своих прав по-прежнему маловато, известный писатель обратился в своем посте в Facebook к знаменитым соотечественникам из сфер науки и культуры в надежде на их авторитет и весомость их слова. Именно они, убежден автор, должны перестать сотрудничать с властью и показывать тем самым пример остальным.

Элита, ау! деятели культуры там разные, профессура… Вы же не все безнадежные, правда? в ссученном виде ползать возле этих щиколоток — самим же небось тоска, разве нет? Булыжник можно оставить пролетариату, а вот отойти... на санитарное расстояние — ей-богу, нетрудно.

Виктор Шендерович - интеллигенции

Плата за непримиримую позицию, успокаивает предполагаемых оппонентов в диалоге писатель, для них будет посильной, и суммарный выигрыш - существеннее возможных потерь.

"Ничего вам за это уже не будет: не до того им сейчас, болезным! Максимум издержек — сокращение финансирования. Люди, ей-богу, рисковали иногда большим. Только массовое отчуждение заставит их почувствовать себя оккупантами, а это ощущение очень ускоряет исторический процесс", - заключил автор текста.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня, подбросив наркотики и возбудив против него уголовное дело по тяжкой статье, но уже спустя пять дней множество нестыковок в деле привело к его "развалу", и журналиста вскорости оправдали. 13 июня президент Владимир Путин отправил в отставку двух генералов МВД, занимавшихся делом Голунова.

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16:30    
Нескрываемое отчаяние русофоба Шендеровича от того, что Путину удалось нейтрализовать(уничтожить???) прозападную "пятую колонну" в России, о чём красноречиво свидетельствуют эти жалкие 1200 человек митингующих из-за Голунова в 12-миллионной Москве...

16:06   Игорь  
Я решил пока отъехать в Магадан,
Начинаю собирать уж чемодан.
Там, я слышал, все же воздух посвежей,
Здоровее для культурнейших мужей.

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