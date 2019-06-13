Милонов, демократы, выборы: В Петербурге прошел форум «Свободные люди»

Темы губернаторских и муниципальных кампаний должны были стать основными на гражданском форуме «Свободные люди», который состоялся в Петербурге 12 июня. Однако события накануне и в День России серьезно изменили повестку. Мероприятие началось с обсуждения дела Ивана Голунова, а закончилось осуждением силового разгона московского марша в поддержку журналиста.

Единоросс в окружении

Героем первой секции форума «Свободные люди» стал депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Он оказался среди оппозиционеров. Слева сидели член «Левого фронта», депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, справа – исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. Однако отбиваться пришлось в основном от аудитории. Недовольные выкрики с мест начались буквально через пару минут после того, как Милонов открыл рот. В основном, возмущались женщины пенсионного возраста. Некоторые предлагали депутату пойти домой, другие – сходить помолиться. Единоросс отвечал спокойно, но провокационно.

- Я думаю, что результатом всего дела Голунова должна стать 100% проверка всего населения на наркотики. Потому что наркоман не имеет права голоса, - заявил депутат.

Публика засмеялась. Кто-то крикнул: «А в Госдуме кто тогда заседать будет?»

- Наркоман – это опасная собака, - закончил мысль Милонов, не услышав или не обратив внимания на прозвучавший вопрос.

Позже депутат упрекнул правозащитную общественность в том, что она занимается не тем: слишком много внимания уделяет «модным темам». В частности, региональный уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, по мнению Милонова, ходит по гей-парадам, вместо того, чтобы следить за соблюдением прав заключенных.

Милонов и митинг мечты

Помимо обсуждения кампании в поддержку Голунова, спикеры говорили о других гражданских инициативах: Ройзман рассказывал об акциях в защиту сквера в Екатеринбурге, Шевченко о событиях в Ингушетии и протестном голосовании. Милонов только морщился и утверждал, что на митинги ходить не любит, хотя в городе есть масса проблем, которые его волнуют.

- Какой протест вы бы поддержали? – спросил у него коммунист Шевченко.

- Я бы возглавил протест против удушения Петербурга массовой застройкой, - ответил единоросс.

- Отличная тема. Когда собираемся? – улыбнулся коммунист.

Милонов ударился в рассуждения о важности этого вопроса и необходимости его урегулирования на законодательном уровне. Шевченко и модерировавшая дискуссию политолог Наталья Шавшукова несколько раз переспросили, готов он все-таки возглавить всероссийский протест против точечной застройки или нет. Единоросс долго уходил от прямого ответа, но потом собрался с духом и сказал, что вышел бы на акцию за «нормальный, ориентированный на людей процесс реновации» жилья:

- Если процессу реновации и переселения людей из хрущевок каким-то образом поможет митинг, то конечно на этот митинг надо идти. Но в Петербурге может получиться такая штука, что те, кто против реновации на этот митинг придут, всех уведут, как попы Гапоны, в сторону, а они будут реновацию тормозить.

- Так вы возглавьте движение и скажите, куда надо идти, - посоветовал Шевченко.

- Я искренне поддерживаю людей в Петербурге… Кстати, могу сказать, что наконец-то в Петербурге есть нормальный человек. Это Беглов, который… - конец фразы Милонова утонул в смехе и аплодисментах слушателей.

- Вот к этому все и шло. Митинг против реновации возглавляет исполняющий обязанности губернатора, - подытожил Шевченко.

- Это будет конфетка, - парировал единоросс.

Когда дискуссия закончилась, он признался, что подслушал эту фразу на «Эхе Москвы» в реплике Владимира Жириновского.

Долевой вопрос

Вопросы участникам секций задавали и из зала. Причем очень многие обращения напоминали звонки на прямую линию с Владимиром Путиным. Сидящие с микрофонами и темы дискуссий менялись, а их продолжали спрашивать об уплотнительной застройке, низких зарплатах бюджетников, дольщиках, которых не хотят признавать обманутыми. На последний из перечисленных вопросов пришлось отвечать подавшим документы для участия в губернаторских выборах депутатам ЗакСа Михаилу Амосову и Надежде Тихоновой, а также бывшему омбудсмену и экс-парламентарию Игорю Михайлову. В своей секции они обсуждали пути развития Петербурга.

Михайлов заявил, что решение проблемы у него уже есть и для принятия проекта по спасению жертв долевого строительства необходимо две недели.

- Как юрист я знаю, как сегодня любое начало стройки юридически зафиксировать таким образом, что никто никак не позволит себе производить никаких действий противоправного характера в отношении ваших денег. Для этого есть гарантийные механизмы, но сегодня часть людей периодически оказывается в такой ситуации. Это все надо менять. Сделать это можно за две недели максимум. [Это время необходимо]Для того, чтобы схему полностью нарисовать и юридически ее оформить, - таинственно ответил Михайлов.

Амосов в свою очередь заявил, что неоднократно бывал на митингах движения «Бездомный дольщик» и хорошо знаком с лидером инициативы Александром Головко, который в будущем мог бы стать чиновником.

- В дальнейшем я вижу его как сотрудника администрации, если он согласится, конечно. Но пока 8 сентября не настало, у меня есть конкретное предложение: напишите мне, пожалуйста, письмо по электронной почте, - посоветовал Амосов дольщице.

Тихонова предложила написать и ей.

Один за «Яблоко»

После вопросов общегородских, обсуждали тему муниципалитетов. Спикерами были представители штабов, сформированных к выборам в органы местного самоуправления Петербурга, а также депутаты-муниципалы из Москвы. Разговор ожидаемо дошел до того, что демократические силы сумели договориться о разводке своих кандидатов по округам, но вопрос саботирует «Яблоко». Штаб «яблочников» под руководством Максима Каца планирует выдвигать своих людей во всех муниципальных образованиях. Таким образом, демократам придется конкурировать друг с другом.

- Играет то, что есть московское руководство партии, которое диктует условия регионам. Я очень люблю членов «Яблока», но почему люди приезжают из Москвы и говорят нам, как делать выборы?– недоумевал координатор движения «Время» и начальник штаба команды «Новый Дворцовый» Николай Артеменко. – Ничего не имею против московского руководства. Это прекрасные люди. Но нужен какой-то компромисс. Мы готовы, например, выставить нашу команду частично от «Яблока».

Заявленные в программе руководитель петербургского отделения партии Екатерина Кузнецова и лидер фракции «Яблока» в Заксобрании Борис Вишневский на мероприятие не пришли. За своих соратников отдувался только бывший муниципальный депутат МО №54 Сергей Трошин. Свое меньшинство он компенсировал эмоциями.

- На наш взгляд, никакой проблемы не существует. Какие сейчас существуют партии, которые полностью соответствуют демократическим взглядам и от которых можно выдвигаться в муниципальные депутаты? На мой взгляд, очевидно, что это партия «Яблоко», - стоя отвечал Трошин.

Время от времени он размахивал руками и повышал голос. Из зала его просили сесть, но он отказывался.

- Другие партии, на мой взгляд, недостаточно оппозиционные и недостаточно демократические. Какая еще партия имеет четкую позицию по Крыму? Мы принципиально на ней стоим и часто даже теряем сторонников, - продолжил бывший мундеп. – Вот в чем суть! Мы хотим привести в политику как можно больше демократических кандидатов. Баллотируйтесь все от партии «Яблоко» и вы, конечно, победите.

Координатор предвыборного штаба Навального Александр Шуршев заметил, что Трошин сам избирался в местный совет от «Справедливой России».

- Это была ошибка молодости! – крикнул с места «яблочник».

Столичное шествие

В кулуарах форума тем временем обсуждали новости из Москвы, где полиция била и задерживала участников мирного шествия в поддержку журналиста Голунова и против фабрикации уголовных дел. Люди делились свежими цифрами от «ОВД-Инфо»: в отделениях 100 человек, 200, более 400…. Максим Шевченко изучал на смартфоне первые видеонарезки действий силовиков. Просмотр сопровождался крепкими выражениями.

- У власти истерика, она не знает, как реагировать. А когда у власти паника и нет сценария, она всегда выбирает силовое решение, предпочитает спрятаться за ОМОНовцев, - прокомментировал он происходящее для ЗАКС.Ру.

Перед началом итоговой секции форума, его участники приняли резолюцию по поводу массовых задержаний в столице.

«Необоснованная жестокость сотрудников МВД и Росгвардии показали подлинное отношение власти к конституционным ценностям. Незаконно арестованы более 400 человек, включая журналистов ведущих изданий страны», - говорится в тексте.

Озвучили требования: освободить задержанных, наказать силовиков и прекратить репрессивную политику государства.

- Какой смысл в этой резолюции? – крикнули из зала.

Ответить решил Евгений Ройзман. Он рассказал историю из своего мэрского прошлого:

- В начале прошлого года я пошел бегать. Меня догнал парень, сказал, «я работаю в банке, это профильная моя работа, и нас всех обязали голосовать за Путина, но я не могу». Я ему посоветовал зайти в кабинку [и проголосовать за кого хочет], все равно никто не проверит. Он сказал, «я не могу кривить душой». Тогда я сказал, чтобы увольнялся. В августе 2018 года опять пошел бегать, парень опять меня догнал, сказал, что уволился. Сказал, что месяц не мог найти работу, а потом устроился в банк на более высокую должность и зарплату. Я спрашиваю, а как это произошло? Он говорит, «там спросили, почему оттуда уволился, и я все честно рассказал, они вызвали к управляющему и управляющий сказал, что им такая позиция нравится и такие люди нужны».

Когда форум закончился, стало известно, что в Москве задержали более 500 человек.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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