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16:22

Медведев вновь обрушился с критикой на "Роскосмос"

фото ЗакС политика Медведев вновь обрушился с критикой на "Роскосмос"

Российский премьер Дмитрий Медведев снова отругал "Роскосмос" за крайне неэффективное освоение выделенных ей бюджетных средств. "Порицания" госкорпорация удостоилась на специальном совещании, где рассматривались вопросы её развития.

Для наглядности, пишет ТАСС, Медведев привел цифры: на данный момент бюджет "Роскосмоса" освоен лишь на 22%, а до конца текущего года предприятию надо освоить еще 200 млрд рублей.

К 2020 году, напомнил глава кабмина, должна быть полностью подготовлена космическая госпрограмма России: эта цель, подчеркнул Медведев, была поставлена главой государства в числе приоритетных.

Отметил руководитель правительства и постоянные срывы сроков стартов космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам. "Сроки постоянно переносятся", - констатировал он.

От критики Медведева не ушел и "печально известный" космодром "Восточный", при возведении которого была растрачена огромная сумма денег и который до сих пор не готов к пускам.

Не ушли от внимания премьера и антироссийские санкции. Введенные ограничения, заявил он, не должны помешать планам по возвращению лидирующих позиций в освоении космоса.

Напомним, на аналогичном совещании в январе Медведев осудил "Роскосмос" за низкие показатели работоспособности.

"Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться. Надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году. Надо работать, – меньше говорить и больше делать", - сказал тогда он.

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