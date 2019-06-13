Дольщики ЖК «Ижора парк» отложили голодовку после встречи с представителем Комстроя

Начало голодовки участников долевого строительства жилого комплекса «Ижора парк» перенесли с 12 на 15 июня, сообщила ЗАКС.Ру представительница дольщиков Надежда Арно.

По ее словам, отложить голодовку попросил заместитель председатель комитета по строительству Евгений Барановский, встретившийся накануне с инициативной группой ожидающих квартиры.

- Он сообщил, что принимаются все меры для урегулирования нашего вопроса без использования столь радикальных мер. Почти поверили. Срок - вечер пятницы. Если до вечера пятницы требования не будут удовлетворены, то голодовка начнется в субботу, - заверила Арно.

Дольщики планируют голодать, чтобы добиться оплаты аванса подрядным организациям, готовым возобновить возведение ЖК «Ижора парк».

Комплекс начинала строить группа компаний Normann. Задержка по его сдаче составляет более трех лет. Весной объект перешел к компании E3 Group. Однако, по словам дольщиков, E3 Group не может заплатить подрядчикам из-за того, что глава ГК Normann Владимир Смирнов отказывается подписываться под платежами подрядчикам.

- По договору платежи подрядчикам должны согласовываться с господином Смирновым. Смирнов не согласовывает платежи в требуемом объеме, всячески противодействует достройке нашего дома, - объяснила Арно.

Участники долевого строительства уверяют, что ЖК «Ижора парк» находится на высокой стадии готовности и достроить его можно за два месяца.