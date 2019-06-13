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16:53

Петербург лидирует по количеству нарушений в сфере госзаказа

фото ЗакС политика Петербург лидирует по количеству нарушений в сфере госзаказа

На семь российских регионов приходится половина общего объема закупок в сфере государственного заказа: одним из таких субъектов является Северная столица, гворится в докладе Счетной палаты РФ.

В течение последних пяти лет уровень конкуренции в городе остался практически неизменным - в среднем по три с половиной заявки на тендер. По данному показателю Петербург опережает только Липецкая (3,8 заявки) и Московская (3,7) области.

Всего за 2018 год контрольно-счётные органы выявили около 30 тысяч нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд на общую сумму около 29 млрд рублей. По суммарному показателю наибольшее количество нарушений зафиксировано именно в городе на Неве - более чем на 6 млрд рублей.

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