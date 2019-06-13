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Новости

17:12

Жена Удальцова поборется за депутатский мандат Мосгордумы

фото ЗакС политика Жена Удальцова поборется за депутатский мандат Мосгордумы

Супруга политика, лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова Анастасия заявила о своей готовности участвовать в выборах в Московскую городскую думу и объяснила, почему пошла на такой шаг. Ее кандидатуру утвердила КПРФ.

Себе в заслугу женщина ставит то, что уже около двух десятилетий с момента переезда в столицу последовательно борется за права москвичей и занимается их проблемами. Теперь она желает делать то же самое при помощи инструментов парламентской демократии.

"Пора нарушить монополию "Единой России, которая несет ответственность за все антисоциальные и антинародные инициативы последних лет" , - заявила она в программном видеообращении.

Анастасия Удальцова обещает быть "энергичным и боевым" депутатом.

Отметим, что ее мужу, как человеку, отбывшему уголовное наказание по так называемому "Болотному делу", запрещено участвовать в российских выборах всех уровней и, как он сам многда признается, даже участвовать в уличных мероприятиях. Выдвижение Удальцовой может быть связано и с этим обстоятельством.

Ранее о желании побороться за место в Мосгордуме заявляли такие политики оппозиционного толка, как Илья Яшин, Любовь Соболь и Сергей Митрохин.

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19:16    
18-20, не гоже вам молодой человек, будучи женой Вишневскогого, позорить имя мужа своего! Пригрел тебя подколодного на своей груди и оклада помощницы не пожалел. Ха,ха,ха....

18:20    
А почему жена Вишневского никуда не заявилась? Было бы еще смешнее!!!

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