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17:44

Шлосберг объяснил, почему при низкой поддержке "Яблока" не выходит из партии

фото ЗакС политика Шлосберг объяснил, почему при низкой поддержке "Яблока" не выходит из партии

В откровенном интервью изданию Znak.com лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг постарался обозначить свою принципиальную позицию, отвечая на вопрос о своей преданности партии вопреки ее стабильно невысокой популярности среди россиян. Разговор зашел о том, что, по всей видимости, его персональный рейтинг выше партийного, но, несмотря на это, ряды "Яблока" он покидать не собирается. Его положение таково, отметил он, потому что он считает неправильным "бросать то дело, которое ты любишь".

"Если у вас болен близкий родственник, вы же не придете к нему и не скажете, что вы больше не можете о нем заботиться и потому уходите. Это моральное преступление. «Яблоко» — это партия, в которой я состою 25 лет. Другой партии у меня никогда не было, в КПСС я тоже не вступал", - начал он свое объяснение с общих и базовых вещей.

Кроме некоей верности товарищам он выделил также верность выбранным идеалам и ценностям, противопоставив себя и своих единомышленников представителям правящей партии, у которой, как ему видится, никаких идеалов не было с самого начала.

"Мы ещё увидим с вами, как члены «Единой России» будут публично уничтожать свои партийные билеты и объяснять, что, несчастные, были вынуждены в этой партии состоять, пытались тем самым спасти себя, свои семьи и окружающих, будут каяться и плакать", - предрек политик.

Преимущество "яблочников", по словам Шлосберга, состоит в том, что описанный выше сценарий им точно не угрожает.

Говоря о выборах, которые устроены, по его убеждению, крайне несправедливым образом, он пришел к парадоксальной мысли, дающей надежду демократическому движению.

"Путин и «Единая Россия» никогда не организуют честные выборы. Но могут проиграть на нечестных, потому что когда у власти утрачена поддержка большинства, возмущенный народ идет на выборы как на митинг", - афористично заметил Шлосберг.

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17:59    
Если уж менять Путина, то только на нового Сталина, а не на гнилых "яблочников" и им подобных из прозападный "пятой колонны"!!! Сталин, приходи и воскреси Россию!

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