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Новости

17:58

Активисту выписали штраф в размере 150 тысяч рублей за участие "марше Голунова"

фото ЗакС политика Активисту выписали штраф в размере 150 тысяч рублей за участие "марше Голунова"

Столичный Таганский райсуд назначил 150 тысяч рублей штрафа активисту Вячеславу Стеблину, участвовавшему в несанкционированном протестном мероприятии 12 июня, передает "ОВД-Инфо". На то, чтобы вынести решение, судье понадобилось не более 5 минут.

Стеблину инкриминировали ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил проведения мероприятия). Первый штраф он получил за участие в митинге "Он нам не царь".

Накануне, 12 июня, на несогласованное мероприятие в поддержку Голунова на улицы Москвы, заведомо условившись, когда дело еще не было закрыто, вышли как представители прессы, так и обычные горожане, чей "демарш" был жестоко разогнан полицией. Задержано более 400 человек.

МВД сообщило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении расследователя Ивана Голунова 11 июня.

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19:01    
Или вот сегодня ЦБ РФ официально объявил, что золотовалютные резервы России достигли отметки в 502 миллиарда долларов!!! То есть выросли с конца 2014 за время западных санкций, падения цены нефти в 2 раза, трат на Сирию, Крымский мост, ЧМ по футболу и др. почти на 200 миллиардов долларов!!!!!!!!! О каком экономическом кризисе в России тогда гундят ненавистники России??? Хватит негатива, давайте больше жизнерадостных новостей, которых в России немало!

18:20    
Достали этим Голуновым! Лучше дайте информацию, что сегодня по Крымскому(Керченскому) мосту прошёл первый грузовой поезд с щебнем через Керченский пролив от берега до берега!!!!!!!!!! А в конце этого года можно будет на комфортабельном поезде из Петербурга доехать до Севастополя! Больше позитива из жизни России! Хватит гнать чернуху!

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