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18:17

Орешкин вновь посетит думских депутатов, весной отказавшихся его слушать

фото ЗакС политика Орешкин вновь посетит думских депутатов, весной отказавшихся его слушать

Впервые после мартовского инцидента, когда депутаты Государственной думы забраковали доклад министра экономического развития Максима Орешкина и не дали ему закончить выступление, его снова позвали на ту же самую трибуну, передает "Интерфакс".

"8 июля мы планируем провести парламентские слушания по цифровой экономике. Ожидается участие министра экономического развития Максима Орешкина, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова", - приводится цитата спикера нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина.

Именно Володин 6 марта в достаточно резкой форме прервал и раскритиковал доклад члена правительства, озаглавленный как "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Спикер обвинил министра в бессодержательности, низком уровне ораторского мастерства и отрыве от реальности.

"Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили - 2,3%; а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?", - задал тогда Володин риторический вопрос и досрочно "попросил" оппонента с трибуны, не найдя смысла в обсуждении "несуществующих цифр".

С позицией главного думского депутата тут же солидаризировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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