Экс-главу "Водоканала" Кармазинова похоронят в родном Кронштадте

Бывшего руководителя петербургского "Водоканала" Феликса Кармазинова отпоют и похоронят в Кронштадте 15 июня, поделился с "Фонтанкой" его близкий друг Александр Турикин.

"Отпевать его будут в Морском соборе, а похоронят на Кронштадтском городском кладбище, там лежат его родители, он и сам просил его там похоронить", - поделился он.

Кармазинов скончался сегодня, 13 июня, Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова. В течение последних лет жизни он лечился от онкологического заболевания.

Феликс Кармазинов является почетным гражданином Петербурга и Кронштадта. Лауреат государственной премии в области науки и техники (2001 год).

Имеет многочисленные ордена и награды, в том числе - "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Руководителем "Водоканала" он был на протяжении почти 30 лет - 1987 по 2016 год. После отставки занял должность координатора стратегических программ предприятия.