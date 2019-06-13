Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:23

Смольный готов потратить 18 млн рублей на форум "Выше крыши"

фото ЗакС политика Смольный готов потратить 18 млн рублей на форум "Выше крыши"

Комитет по молодежной политике Петербурга ищет организатора Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума "Выше крыши". Максимальная цена контракта составляет 18,2 млн рублей.

В рамках четырехдневного форума участникам предстоит исследовать три "траектории", как сообщается в техзадании: интеллектуальную, спортивную и социальную. Концепции всех "траекторий" должны содержать "элементы футуризма, технологичности, инновационности".  

Гостей мероприятия ожидают встречи с известными спикерами‑футурологами, государственными и научными деятелями, научно-популярные лекции, чтения популярной литературы, театральные выступления, показы одежды, показ картин и трехминутных кинофильмов, выступления в формате stand-up, интеллектуальные состязания, дискуссии.  

Stand-up должны будут представить не менее двух медийных артистов этого жанра с опытом эфиров на федеральных каналах. 

Спортивная часть форума предполагает работу баскетбольной, волейбольных площадок, территории для катания на роликовых коньках и скейтборде. 

Любопытна "социальная траектория" форума. В техзадании говорится, что в рамках этой части мероприятия планируется проведение уличной акции на "остросоциальные темы".

Закрытие форума отметят на концерте с участием не менее двух популярных у молодежи исполнителей, чьи песни транслируются на радио. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
20:03 «Московская ведьма» уточнила исковые требования к Милонову

19:57 Саакашвили попытается стать депутатом Рады

19:40 Смольный не стал согласовывать митинг в поддержку Голунова в центре Петербурга

19:25 Либертарианцы спорят с московской мэрией о новой акции в защиту Голунова

18:58 Латынина назвала марш в защиту Голунова крупной ошибкой

18:49 Путин сделал Медведева ответственным за искусственный интеллект

18:25 Экс-главу "Водоканала" Кармазинова похоронят в родном Кронштадте

18:23 Смольный готов потратить 18 млн рублей на форум "Выше крыши"

18:17 Орешкин вновь посетит думских депутатов, весной отказавшихся его слушать

17:58 Активисту выписали штраф в размере 150 тысяч рублей за участие "марше Голунова"   2

17:44 Шлосберг объяснил, почему при низкой поддержке "Яблока" не выходит из партии   1

17:35 Беглов задумался об "интересах женщин", пообещав бороться с их смертностью

17:12 Жена Удальцова поборется за депутатский мандат Мосгордумы   2

16:53 Петербург лидирует по количеству нарушений в сфере госзаказа

16:46 Дольщики ЖК «Ижора парк» отложили голодовку после встречи с представителем Комстроя

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.