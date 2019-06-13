Смольный готов потратить 18 млн рублей на форум "Выше крыши"

Комитет по молодежной политике Петербурга ищет организатора Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума "Выше крыши". Максимальная цена контракта составляет 18,2 млн рублей.

В рамках четырехдневного форума участникам предстоит исследовать три "траектории", как сообщается в техзадании: интеллектуальную, спортивную и социальную. Концепции всех "траекторий" должны содержать "элементы футуризма, технологичности, инновационности".

Гостей мероприятия ожидают встречи с известными спикерами‑футурологами, государственными и научными деятелями, научно-популярные лекции, чтения популярной литературы, театральные выступления, показы одежды, показ картин и трехминутных кинофильмов, выступления в формате stand-up, интеллектуальные состязания, дискуссии.

Stand-up должны будут представить не менее двух медийных артистов этого жанра с опытом эфиров на федеральных каналах.

Спортивная часть форума предполагает работу баскетбольной, волейбольных площадок, территории для катания на роликовых коньках и скейтборде.

Любопытна "социальная траектория" форума. В техзадании говорится, что в рамках этой части мероприятия планируется проведение уличной акции на "остросоциальные темы".

Закрытие форума отметят на концерте с участием не менее двух популярных у молодежи исполнителей, чьи песни транслируются на радио.