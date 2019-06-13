Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:58

Латынина назвала марш в защиту Голунова крупной ошибкой

фото ЗакС политика Латынина назвала марш в защиту Голунова крупной ошибкой

Стратегически неверным шагом считает публицист Юлия Латынина проведение московского марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, расследовавшего "похоронный бизнес", уже после его непосредственного освобождения. По ее мнению, это сделало невозможным поймать "большую рыбу", поскольку после выхода Голунова на свободу главной целью общества было добиться наказания для заказчиков дела против журналиста. Теперь же шансы на это, согласно ее прогнозу, крайне малы, причем по причине "вредности", поскольку власть разозлилась: общество не оценило ее милосердия в виде прекращения уголовного дела, выйдя вместо этого с протестами на улицу. Своими соображениями автор делится в свежем номере "Новой газеты", предваряя свой анализ ситуации признанием в том, что он наверняка не снискает популярности в либеральных кругах.

"Московские власти, судя по всему, вообще были недовольны деятельностью похоронной крыши, но не имели ресурса с ними покончить. История Голунова дала им ресурс и козырь. Путин тоже вряд ли бы доволен этой историей. Людей, подбросивших Голунову наркотики, были готовы бросить под каток. Они вдруг оказались в слабой позиции", - подчеркнула Латынина важность момента перед уличной акцией.

Вместо того, чтобы этим самым моментом воспользоваться, организаторы, к досаде журналистки, повели себя странно и неуместно, прикрываясь спорными для данной ситуации моральными императивами.

"Самое невероятное в этом то, что мэрия была готова на переговоры. Но инициаторы, как выяснилось, — были не готовы! Они не хотели вести переговоры «за спиной». Скажите, пожалуйста, где вы видели переговоры не за спиной?", - удивляется публицист.

В результате, вместо конструктива  - изобличения и наказания заказчиков совместными с мэрией усилиями - организаторы марша повели себя, согласно смелому сравнению Латыниной, "как чеченцы на стрелках в 90-х, когда каждый компромисс воспринимался ими как плацдарм для нового наступления".

Напомним, 12 июня задержали свыше 500 человек на акции в защиту Голунова, которому неделей ранее подбросили наркотики и которого удалось "отбить" у правоохранительно-судебных органов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:25 Либертарианцы спорят с московской мэрией о новой акции в защиту Голунова

17:58 Активисту выписали штраф в размере 150 тысяч рублей за участие "марше Голунова"

15:55 Милонов, демократы, выборы: В Петербурге прошел форум «Свободные люди»

15:13 СР хочет установить компенсации за незаконное преследование граждан государством

13:45 Путин уволил двух генералов полиции из-за дела Голунова

10:42 В столичной полиции зарегистрирована жалоба на избиение подростка на "марше Голунова"

12 июня, 19:19 У Гостиного двора потребовали "заняться" силовиками, преследовавшими Голунова

12 июня, 18:58 Члены ОНК проверяют условия, в которых находятся задержанные на московском марше

12 июня, 18:33 На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

12 июня, 18:06 Участники форума "Свободные люди" выразили протест против разгона шествия в Москве

–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
20:55 Члену "Голоса" Удоту продлили домашний арест

20:33 Василий Уткин пожелал Голунову занять место в Мосгордуме

20:03 «Московская ведьма» уточнила исковые требования к Милонову

19:57 Саакашвили попытается стать депутатом Рады

19:40 Смольный не стал согласовывать митинг в поддержку Голунова в центре Петербурга

19:25 Либертарианцы спорят с московской мэрией о новой акции в защиту Голунова

18:58 Латынина назвала марш в защиту Голунова крупной ошибкой

18:49 Путин сделал Медведева ответственным за искусственный интеллект   2

18:25 Экс-главу "Водоканала" Кармазинова похоронят в родном Кронштадте

18:23 Смольный готов потратить 18 млн рублей на форум "Выше крыши"

18:17 Орешкин вновь посетит думских депутатов, весной отказавшихся его слушать

17:58 Активисту выписали штраф в размере 150 тысяч рублей за участие "марше Голунова"   3

17:44 Шлосберг объяснил, почему при низкой поддержке "Яблока" не выходит из партии   1

17:35 Беглов задумался об "интересах женщин", пообещав бороться с их смертностью

17:12 Жена Удальцова поборется за депутатский мандат Мосгордумы   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.