Латынина назвала марш в защиту Голунова крупной ошибкой

Стратегически неверным шагом считает публицист Юлия Латынина проведение московского марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, расследовавшего "похоронный бизнес", уже после его непосредственного освобождения. По ее мнению, это сделало невозможным поймать "большую рыбу", поскольку после выхода Голунова на свободу главной целью общества было добиться наказания для заказчиков дела против журналиста. Теперь же шансы на это, согласно ее прогнозу, крайне малы, причем по причине "вредности", поскольку власть разозлилась: общество не оценило ее милосердия в виде прекращения уголовного дела, выйдя вместо этого с протестами на улицу. Своими соображениями автор делится в свежем номере "Новой газеты", предваряя свой анализ ситуации признанием в том, что он наверняка не снискает популярности в либеральных кругах.

"Московские власти, судя по всему, вообще были недовольны деятельностью похоронной крыши, но не имели ресурса с ними покончить. История Голунова дала им ресурс и козырь. Путин тоже вряд ли бы доволен этой историей. Людей, подбросивших Голунову наркотики, были готовы бросить под каток. Они вдруг оказались в слабой позиции", - подчеркнула Латынина важность момента перед уличной акцией.

Вместо того, чтобы этим самым моментом воспользоваться, организаторы, к досаде журналистки, повели себя странно и неуместно, прикрываясь спорными для данной ситуации моральными императивами.

"Самое невероятное в этом то, что мэрия была готова на переговоры. Но инициаторы, как выяснилось, — были не готовы! Они не хотели вести переговоры «за спиной». Скажите, пожалуйста, где вы видели переговоры не за спиной?", - удивляется публицист.

В результате, вместо конструктива - изобличения и наказания заказчиков совместными с мэрией усилиями - организаторы марша повели себя, согласно смелому сравнению Латыниной, "как чеченцы на стрелках в 90-х, когда каждый компромисс воспринимался ими как плацдарм для нового наступления".

Напомним, 12 июня задержали свыше 500 человек на акции в защиту Голунова, которому неделей ранее подбросили наркотики и которого удалось "отбить" у правоохранительно-судебных органов.