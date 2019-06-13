Либертарианцы спорят с московской мэрией о новой акции в защиту Голунова

Вдохновленные массовым возмущением граждан, "отстоявших" журналиста "Медузы" Ивана Голунова, в отношении которого закрыли скандальное уголовное дело, члены Либертарианской партии России добиваются проведения новой столичной акции в его поддержку. Однако московская мэрия, ранее неизменно дававшая либертарианцам площадку на проспекте академика Сахарова для митингов, на сей раз не пошла навстречу активистам, желающим провести мероприятие 23 июня. Об этом сообщил в своем микроблоге один из самых известных членов движения, Михаил Светов.

В своем ответе мэрия настаивает на другой локации и на ограниченной численности участников, которая должна составить не более одной тысячи человек. Последнее условие заявителей не устраивает в особенности.

Сотрудники столичного правительства пригласили организаторов очно обсудить место, время и численность планируемой акции. Либертарианцы решили согласиться на это только при условии, что свидетелями переговоров станут независимые СМИ.

12 июня в Москве задержали свыше 500 участников акции в поддержку журналиста-расследователя Голунова, которого государство пыталось преследовать за подброшенные ему наркотики.