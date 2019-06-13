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19:40

Смольный не стал согласовывать митинг в поддержку Голунова в центре Петербурга

фото ЗакС политика Смольный не стал согласовывать митинг в поддержку Голунова в центре Петербурга

Комитет по вопросам законности Петербурга отказал представителям движения «Весна» в проведении 23 июня в гайд-парке на площади Ленина митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против политических репрессий. Об этом ЗАКС.Ру сообщила координатор движения Мария Лахина.

Лахина уточнила, что помимо площади Ленина, заявители предложили альтернативные площадки: Марсово поле, Конюшенную, Пионерскую и Исаакиевскую площади.

- Сказали, что все площадки заняты или недоступны «по техническим причинам» как в случае с Марсовым полем, - добавила представительница «Весны».

По ее словам, чиновники уведомили об отказе по телефону. Какие именно мероприятия будут проходить в этот день на перечисленных площадках, в Смольном пока не сообщили.

Представители комитета предложили активистам провести митинг в Удельном парке на севере города. Ранее участники «Весны» всегда отказывались проводить свои акции в этом парке, так как это место безлюдно и находится далеко от центра города.

Провести аналогичную акцию в Москве Профсоюзу журналистов и Либертарианской партии России не позволили и столичные власти.

Напомним, 11 июня МВД сняло обвинение с журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков (228.1 УК РФ). Однако акции в его поддержку не прекратились. Люди требуют наказать виновных в фабрикации уголовного дела в отношении журналиста и прекратить репрессии против других сотрудников СМИ и политактивистов.

На состоявшемся 12 июня мирном марше против репрессий в Москве было задержано более 500 человек. Начались суды над участниками акции. Как минимум одному из них, уже назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. В Петербурге акция солидарности с Голуновым в День России обошлась без происшествий.

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