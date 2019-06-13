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20:03

«Московская ведьма» уточнила исковые требования к Милонову

фото ЗакС политика «Московская ведьма» уточнила исковые требования к Милонову

Адвокат «московской ведьмы» Алены Полынь Александр Аброков представил новую редакцию искового заявления по защите чести и достоинства к депутату Государственной Думы Виталию Милонову. Об этом ЗАКС.Ру сообщил адвокат парламентария Родион Юрьев. 

Заседание по иску прошло 13 июня. Из-за новой редакции иска его отложили и назначили новое на 10 июля, рассказал Юрьев.

Аброков в беседе с ЗАКС.Ру подтвердил слова коллеги. Адвокат Алены Полынь заявил, что иск изменили из-за проведенной лингвистической экспертизы, которую они заказали. 

- На основании этого заключения мне в любом случае нужно было уточнять, что лингвист считает оскорблением, а что нет – там очень тонкая грань. К кому обращался в этот момент Милонов, когда говорил это. И в принципе, как эти слова, с точки зрения лингвистики, соотносятся, - пояснил Аброков.

Он добавил, что требования к депутату остались прежними. Адвокат уточнил, что в новой редакции иска негативная информация разделена на два вида: та, которую можно подтвердить, и та, которая является оскорблением.

Согласно лингвистической экспертизе, в словах Милонова была негативная информацию об Алене Полынь. Помимо этого эксперт указал, что в речи депутата присутствовали негативные сведения, которые можно подтвердить или опровергнуть. Эти сведения выражены в негативной форме и направлены на унижение «московской ведьмы», указано в выводах экспертизы.  

Аброков считает, что сторона ответчика на следующем заседании может запросить проведение судебной лингвистической экспертизы. Юрьев сообщил, что пока не разобрался с новыми материалами дела. 

Напомним, «московская ведьма» подала в суд на Милонова из-за его высказываний на пресс-конференции «Депутаты против экстрасенсов». Алена Полынь требует с депутата компенсацию в 1 рубль. Также она хочет лишить его депутатского мандата. Первое заседание по делу состоялось 15 мая, тогда его отложили для уточнения требований истца. 

София Саттарова



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