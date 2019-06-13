Василий Уткин пожелал Голунову занять место в Мосгордуме

Журналист Василий Уткин высказал в своем Telegram-канале неожиданное пожелание: ему хочется, чтобы получивший мировую известность своим скандальным задержанием и освобождением журналист Иван Голунов поборолся за место в Московской городской думе на ближайших выборах в сентябре.

"Он прошел такую всестороннюю проверку, как на чистоту перед законом, так и на твердость духа и мужество, что мне просто не с кем сравнить. Я бы хотел, чтобы в МГД был такой депутат, как Иван, потому что я примерно таких дел, как его расследования, от депутатов и жду", - говорится в пронзительном тексте Уткина.

По его словам, возможностей влиять на общество у человека с репутацией Голунова появится гораздо больше, если он приобретет депутатский статус, нежели ограничится дальнейшим выполнением своего "неблагодарного" журналистского ремесла. Известный телекомментатор уверен: Голунов выиграет в любом округе столицы, стоит ему только заявить о соответствующих амбициях.

"В его успехе, в его методе одним из ключевых факторов была его незаметность. Теперь он ее лишен. Совершенно ясно - прежней эта жизнь уже не будет", - философски констатировал Уткин.

Уголовное дело против журналиста-расследователя "развалилось" и было закрыто, не просуществовав и недели. Голунова обвиняли в сбыте наркотиков, которые ему подбросили. В его поддержку сразу после задержания развернулась беспрецедентная кампания солидарности.