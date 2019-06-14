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9:20

Впервые с 2015 года полицейским разрешено отдыхать в Турции и Таиланде

фото ЗакС политика Впервые с 2015 года полицейским разрешено отдыхать в Турции и Таиланде

Руководитель Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал распоряжение, согласно которому полицейские впервые с 2015 года получают право на отдых в Таиланде и Турции, делится "Коммерсант".

О том, что документ вступил в законную силу, правоохранителям сообщили 12 июня. Однако, по данным Ассоциации туроператоров, список разрешенных ко въезду для сотрудников полиции стран шире: так, в перечне, помимо Турции, присутствует ОАЭ и остров Бали. В ассоциации отметили, что заявки на отпуск в эти государства начал поступать от стражей порядка ещё в начале июня.

РБК уточняет, что ограничение с Турции было снято после визита в страну "верхушки" Росгвардии во главе с Виктором Золотовым. Помимо дискуссии по вопросам сотрудничества с местной жандармерией, речь шла и о развитии "спортивных и культурных связей, а также об организации отдыха для военнослужащих и членов их семей на турецких курортах".

Список из запрещенных для отдыха сотрудников МВД стран впервые появился в 2014 году на фоне обострения отношений России и НАТО. Список корректировался, но большую часть времени правоохранителям нельзя было посещать популярные курорты.

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9:51    
Надо брать пример с французов, испанцев, португальцев и др., 95%(!!!!!!!!!!) которых проводят отпуска в своих странах, развивая свои курорты и пополняя отпускными деньгами национальные бюджеты!!! В России сейчас достаточно мест отдыха высокого уровня! К примеру, официально 2-й год подряд лучшим отелем Европы признаётся отель "Мрия" в Крыму!

9:37   Саша  
По официальной статистике ежегодно(!!!) миллионы россиян вывозят и тратят 25 МИЛЛИАРДОВ(!!!!!!!!!!) долларов на отдых заграницей, развивая иностранную тур.инфраструктуру! А если бы они отдыхали в России, то наши бы курорты стремительно развивались, РУССКИЕ люди, работающие в курортной сфере, имели бы добавку к зарплате, а не туземцы! На добавку к зарплате родители бы накормили, одели и обули РУССКИХ детей и др., а так все блага получают дети других стран! Если бы эти ОГРОМНЕЙШИЕ деньги - 25 миллиардов долларов оставались в России, то и реальные доходы россиян бы росли бы прилично, а не падали как сейчас 6-й год подряд! Что мы тогда стонем, что они падают, если сами же грабим Россию, вывозя миллиарды долларов за кордон??? Потому, патриоты России едут на отдых в Крым и тратят деньги там во благо России и россиян-крымчан!

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