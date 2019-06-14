Впервые с 2015 года полицейским разрешено отдыхать в Турции и Таиланде

Руководитель Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев подписал распоряжение, согласно которому полицейские впервые с 2015 года получают право на отдых в Таиланде и Турции, делится "Коммерсант".

О том, что документ вступил в законную силу, правоохранителям сообщили 12 июня. Однако, по данным Ассоциации туроператоров, список разрешенных ко въезду для сотрудников полиции стран шире: так, в перечне, помимо Турции, присутствует ОАЭ и остров Бали. В ассоциации отметили, что заявки на отпуск в эти государства начал поступать от стражей порядка ещё в начале июня.

РБК уточняет, что ограничение с Турции было снято после визита в страну "верхушки" Росгвардии во главе с Виктором Золотовым. Помимо дискуссии по вопросам сотрудничества с местной жандармерией, речь шла и о развитии "спортивных и культурных связей, а также об организации отдыха для военнослужащих и членов их семей на турецких курортах".

Список из запрещенных для отдыха сотрудников МВД стран впервые появился в 2014 году на фоне обострения отношений России и НАТО. Список корректировался, но большую часть времени правоохранителям нельзя было посещать популярные курорты.