Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

9:46

Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ

фото ЗакС политика Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ

Глава государства подписал указ об учреждении специальной, юбилейной медали, приуроченной к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Документ, подтверждающий это, опубликован на портале правовой информации.

Данный знак отличия будет вручен всем участникам боевых действий, труженикам тыла, людям, проработавшим на войне не менее полугода, несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, а также иностранцам, проживающим не на территории СНГ, но внесшим вклад в поражение фашистской армии.

Медаль будет изготовлена из серебра. На лицевой стороне будет изображен красноармеец в военной форме, который пишет слово "Победа!" на стене Рейхстага.

75-летие Победы в ВОВ будет отмечаться в 2020 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:09    
Да, "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!" ведь по велению сердца написали на стенах поверженного рейхстага несколько советских солдат и офицеров-орденоносцев, прошедших всю войну! Документально это всё отображено на фото и кинохронике! Ведь эти слова были во многих послевоенных песнях и их распевали МИЛЛИОНЫ фронтовиков! Ведь это клятва-предостережение звучала во многих послевоенных фильмах, спектаклях и тд.! Потому и сегодня "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!" актуальное предостережение Западу!

9:59    
75 лет...Это была величайшая ПОБЕДА Советского народа над еврофашизмом под руководством Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса И. В. Сталина за всю многовековую историю нашего Отечества! Надо достойно отметить 75-летие и напомнить врагам России, что РУССКИЕ могут и повторить май 1945г. в случае необходимости! И нечего этого совершенно стесняться!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
11:17 "Левада-центр": Россияне охладели к вражде с Украиной и США

10:52 Представители непарламентских партий выступят в ЗакСе 19 июня

10:46 Защитники Муринского парка обратились за помощью к Путину

10:16 "Новая" рассказала о заграничных виллах семьи подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова   1

9:46 Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ   2

9:20 Впервые с 2015 года полицейским разрешено отдыхать в Турции и Таиланде   2

13 июня, 20:55 Члену "Голоса" Удоту продлили домашний арест

13 июня, 20:33 Василий Уткин пожелал Голунову занять место в Мосгордуме   2

13 июня, 20:03 «Московская ведьма» уточнила исковые требования к Милонову

13 июня, 19:57 Саакашвили попытается стать депутатом Рады

13 июня, 19:40 Смольный не стал согласовывать митинг в поддержку Голунова в центре Петербурга

13 июня, 19:25 Либертарианцы спорят с московской мэрией о новой акции в защиту Голунова

13 июня, 18:58 Латынина назвала марш в защиту Голунова крупной ошибкой   2

13 июня, 18:49 Путин сделал Медведева ответственным за искусственный интеллект   3

13 июня, 18:25 Экс-главу "Водоканала" Кармазинова похоронят в родном Кронштадте

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.