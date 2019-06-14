"Новая" рассказала о заграничных виллах семьи подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова

"Новая газета" провела собственное расследование и выяснила, что семье подполковника ФСБ Марата Медоева может принадлежать бизнес и несколько дорогостоящих вилл в Словакии. Эти данные газете удалось разузнать совместно с расследовательским центром Словакии ICJK и чешским центром Investigate.cz.

Медоева, напомним, называют предполагаемым заказчиком дела в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова, ранее обвиняемого в сбыте наркотиков.

"Новой" в коллаборации с заграничными коллегами удалось выяснить, что Медоевы обосновались в Словакии в 2009 году. Медоев-старший и мать подполковника, по сведениям журналистов, обладают коттеджем в Лимбахе - месте, где живут состоятельные словаки. Цены на дома здесь начинаются от 250 тысяч евро. В этом же городе живут и сестра Медоева-младшего с мужем Петром Овсянниковым.

Также, продолжают авторы расследования, на мать подполковника зарегистрирована риэлтерская компания Medeva. Помимо прочего на зятя Медоева ранее якобы была оформлена компания Ivera Invest, однако он передал "бразды правления" Светлане Адриановой, а сам поступил на службу в департамент труда и соцзащиты Москвы. Адрианова, пишет "Новая", может быть связано с компанией "Фарадей" - крупнейшим поставщиком обуви для силовых структур. За последние несколько лет компания получила от силовых ведомств подрядов на 11 млрд рублей.

В расследовании имеется комментарий Медоева-старшего, который заявляет, что приобрел виллу под Братиславой за 250 тысяч евро после того, как продал коттедж в России. При этом он добавил, что его семья не имеет никакого отношения к делу Голунова.

Ранее, напомним, о столичных "владениях", которые якобы принадлежат Медоевым, рассказывал оппозиционер Алексей Навальный.

Уголовное дело против журналиста-расследователя "развалилось" и было закрыто, не просуществовав и недели. Голунова обвиняли в сбыте наркотиков, которые ему подбросили. В его поддержку сразу после задержания развернулась беспрецедентная кампания солидарности.