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10:52

Представители непарламентских партий выступят в ЗакСе 19 июня

фото ЗакС политика Представители непарламентских партий выступят в ЗакСе 19 июня

На заседании Законодательного собрания Петербурга в среду, 19 июня, выступят члены партий, не представленных в региональном парламенте, сообщил единоросс Денис Четырбок во время формирования повестки комитетом по законодательству.

Возможность выступить в ЗакСе обеспечено представителям не попавших в него политических объединений регламентом петербургского парламента.

По словам Четырбока, в этом году докладчики выскажутся на тему своего видения направлений социально-экономического развития города.

Выступления начнутся в 13-00.

Сергей Еремеев



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