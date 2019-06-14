"Левада-центр": Россияне охладели к вражде с Украиной и США

Количество россиян, которые по-прежнему уверены, что Украина, США и Британия являются врагами России, за год резко сократилось, передают "Ведомости" данные последнего соцопроса "Левада-центра". Так, например, если раньше во враждебности Штатов и соседнего государства были уверены 78% и 49% респондентов, то сейчас их 67% и 40% соответственно.

"Есть надежда и на улучшение отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны - они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах", - уверен глава "Левады" Лев Гудков.

Помимо прочего, на "оттепель" в отношении россиян к США повлияла и принятая в прошлом году резонансная пенсионная реформа, отвлекшая умы граждан.

"Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет — и это вызывает негодование", - подытожил Гудков.

Негатив по отношению к США и Украине уменьшился в связи с тем, что снизился интерес людей к геополитике - их больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире, полагает политолог Алексей Макаркин: "Перенос интереса на внутриполитическую тематику привел к тому, что отношение к „традиционным врагам“ стало мягче. Их все равно не любят, но часть людей уже устала от этой темы".