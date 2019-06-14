Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:45

Полицейские просят Путина вернуть уволенного из-за дела Голунова главу УВД ЗАО Москвы

фото ЗакС политика Полицейские просят Путина вернуть уволенного из-за дела Голунова главу УВД ЗАО Москвы

Столичные правоохранители разместили на сайте Change.org петицию в адрес Владимира Путина с просьбой восстановить в должности уволенного экс-главу УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова, чьи подчиненные участвовали в операции по задержанию спецкора "Медузы" Ивана Голунова.

"Исходя из сложившейся резонансной ситуации [вокруг дела Ивана Голунова], безапелляционно должны нести ответственность только виновные лица в привлечении невиновного Голунова, но никак не руководитель целого аппарата управления МВД", - подчеркивают полицейские.

Борцы с преступностью как "рядовые граждане" просят Путина "не рубить с плеча", а разобраться в ситуации и уведомить их о своем решении на предстоящей "Прямой линии".

Увольнение генерала полиции, уверены правоохранители, - крайне "жесткая мера". По их мнению, достаточно было обойтись дисциплинарным взысканием.

Свои подписи под петицией оставили уже 1300 человек.

В то же время главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уведомил у себя в Telegram, что сотрудники УВД ЗАО собираются выйти на митинг в поддержку Пучкова.

Накануне, 13 июня, Путин подписал указ об увольнении двух полицейских генералов, занимавшихся делом спецкора "Медузы" Ивана Голунова. Своих постов лишились начальник УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майор Андрей Пучков и генерал-майор, руководитель столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Юрий Девяткин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:56    
Лучше вернуть Берию, который снес Ежова за пытки и фальсификацию показаний...

13:08    
Почему не выперли Щирова и оперов-фалсификаторов? Ценные кадры?
11:52 Засранец, Саша, это ты. Голунов - заслуженный и порядочный журналист.

12:44   Александр Журавлев  
Работайте честно,тогда и увольнять никого не будут.Какие петиции в поддержку?Ваша наглость,хамство,не знает предела.Разберитесь сначала с торговцами смертью в погонах. На каком основании у них находился наркотик,почему до сих пор не осуждены ваши товарищи,которые запросто хранят нараотик в к ителе,а потом свободео подбрасывают,куму вздумается. Может нам выйти на митинг против вашего митинга? Для начала совесть очистите, потом митингуйте.

11:52    
Представляю как росгвардейцы лупят сотрудников полиции спецсредствами на несогласованном митинге.

11:52    
Из-за какого-то засранца Голунова, уволили заслуженного и порядочного генерала!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
15:22 Борцы за Шиес разработали "мусорный" аналог плаката в поддержку Голунова

14:56 МАК опубликовал предварительный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

14:45 Кричавшего "С Днем России!" участника "марша Голунова" оштрафовали на 15 тысяч рублей   1

14:13 Родители Азата Мифтахова заявили об угрозах силовиков   1

13:37 Следившая за сотрудниками ФБК девушка пожаловалась на них в прокуратуру из-за оскорбительного твита   3

13:11 В Госдуме поддержали идею изъятия у чиновников сомнительных доходов   3

12:40 Первые жители ДНР и ЛНР получили паспорта РФ   5

12:17 Активистке "Открытой России" Шевченко до сентября продлили арест   2

12:02 Депутат Купченко предложил давать звания почетных петербуржцев промышленникам и меценатам   2

11:45 Полицейские просят Путина вернуть уволенного из-за дела Голунова главу УВД ЗАО Москвы   5

11:17 "Левада-центр": Россияне охладели к вражде с Украиной и США   2

10:52 Представители непарламентских партий выступят в ЗакСе 19 июня   1

10:46 Защитники Муринского парка обратились за помощью к Путину   1

10:16 "Новая" рассказала о заграничных виллах семьи подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова   2

9:46 Путин учредил медаль к 75-летию Победы в ВОВ   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.