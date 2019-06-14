Полицейские просят Путина вернуть уволенного из-за дела Голунова главу УВД ЗАО Москвы

Столичные правоохранители разместили на сайте Change.org петицию в адрес Владимира Путина с просьбой восстановить в должности уволенного экс-главу УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова, чьи подчиненные участвовали в операции по задержанию спецкора "Медузы" Ивана Голунова.

"Исходя из сложившейся резонансной ситуации [вокруг дела Ивана Голунова], безапелляционно должны нести ответственность только виновные лица в привлечении невиновного Голунова, но никак не руководитель целого аппарата управления МВД", - подчеркивают полицейские.

Борцы с преступностью как "рядовые граждане" просят Путина "не рубить с плеча", а разобраться в ситуации и уведомить их о своем решении на предстоящей "Прямой линии".

Увольнение генерала полиции, уверены правоохранители, - крайне "жесткая мера". По их мнению, достаточно было обойтись дисциплинарным взысканием.

Свои подписи под петицией оставили уже 1300 человек.

В то же время главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов уведомил у себя в Telegram, что сотрудники УВД ЗАО собираются выйти на митинг в поддержку Пучкова.

Накануне, 13 июня, Путин подписал указ об увольнении двух полицейских генералов, занимавшихся делом спецкора "Медузы" Ивана Голунова. Своих постов лишились начальник УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майор Андрей Пучков и генерал-майор, руководитель столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России Юрий Девяткин.