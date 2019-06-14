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12:02

Депутат Купченко предложил давать звания почетных петербуржцев промышленникам и меценатам

фото ЗакС политика Депутат Купченко предложил давать звания почетных петербуржцев промышленникам и меценатам

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Сергей Купченко высказал недоумение тем, что почетными гражданами города становятся зачастую артисты и спортсмены. В ходе обсуждения законопроекта о городских наградах на заседании парламентского комитета по законодательству 14 июня депутат предложил чаще награждать званиями почетных граждан руководителей промышленных мероприятий и меценатов.

Купченко отметил, что, хотя футболисты и звезды эстрады укрепляют престиж региона, не стоит забывать, что Петербург - город промышленный.

Парламентарий допустил, что и организаторов волонтерского движения можно удостаивать высочайшей награды города за успешную работу на крупных мероприятиях, таких как чемпионат мира по футболу.

Комитет по законодательству рекомендовал Заксобранию принять в первом чтении закон "О наградах и иных формах поощрения в Санкт-Петербурге". Документ регулирует виды наград, порядок их вручения и ношения, а также "иные формы поощрения" отличившихся горожан.

Напомним, ранее депутаты "Единой России" отказались присуждать звания почетных петербуржцев певице Эдите Пьехе, режиссеру Александру Сокурову и почетному ректору Европейского университета Борису Фирсову.

Сергей Еремеев

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13:29    
Это что, тогда любой прохвост, типа ротенберга, тимченко или миллера, может стать почетным? Лучше лишить Пукченко депутатского мандата, чем такой позор!

12:54    
Торгаш от политики предложил давать почетные звания обычным торгашам!!! Следующий шаг, уверен, отменить имена великих ученых, деятелей культуры и революционеров...

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