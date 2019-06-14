Активистке "Открытой России" Шевченко до сентября продлили арест

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону до 17 сентября продлил домашний арест члену совета экс-движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, проходящей обвиняемой по уголовному делу о работе в "нежелательной организации", передает "МБХ медиа".

Следует напомнить, что дело Шевченко является прецедентом для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов в Краснодарском крае. Попав под домашний арест, женщина лишилась тяжело болеющей дочери, которая умерла вдали от матери.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Дело в том, что участников легитимного движения считают пособниками внесенных Минюстом в список нежелательных организаций. Сама "Открытка" неоднократно пыталась доказать, что не имеет к ним никакого отношения. Между тем весной на её базе была учреждена одноименная общественная организация.