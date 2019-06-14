Первые жители ДНР и ЛНР получили паспорта РФ

Первые 60 человек, проживающих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, получили российские паспорта, оформленные по упрощенной схеме, информирует ТАСС.

Церемония по данному случаю прошла в одном из центров по вопросам миграции, который был открыт МВД в Ростовской области. Всего на границе региона открыто два пункта выдачи паспортов: один расположен в Неклиновском районе для граждан ДНР, другой - в Новошахтинске для жителей ЛНР.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей обеих самопровозглашенных республик 24 апреля. Вскоре в Белгородской и Ростовской областях открылись первые специализированные пункты.

Украинское правительство объявило вне закона и не признало российские паспорта, которые Кремль начал выдавать жителям сепаратистских регионов юго-востока Украины.